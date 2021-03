Unter strengen Corona-Schutz-Regeln dürfen in Österreich die Wirtshäuser ab dem 27. März wieder ihre Gastgärten öffnen.

Das kündigte Bundeskanzler Kurz nach Gesprächen mit Experten, Landeshauptleuten und den Oppositionsparteien in Wien an. Voraussetzungen für die Bewirtung im Außenbereich seien Corona-Tests und entsprechende Abstände zwischen den Gästen. Kultureinrichtungen sollen dann ab April wieder öffnen. Darüber hinaus wurde beschlossen, das Jugend- und Schulsport ab Mitte März wieder möglich sein soll.



In Österreich werden seit heute kostenlose Corona-Schnelltests verteilt. Jeder Bürger, der älter als 15 Jahre ist, kann sich in den Apotheken des Landes fünf Tests pro Monat abholen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.