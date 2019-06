Bei der Polizei in Wien wird intern wegen eines möglichen Falls von Gewalt durch einen Beamten ermittelt.

Ein Video, das bei Twitter veröffentlicht wurde, zeigt mehrere Polizisten, die einen Demonstranten festhalten, während ein anderer Beamter auf ihn einschlägt. Das Video sei an das Referat für besondere Ermittlungen weitergeleitet worden, sagte ein Polizei-Sprecher österreichischen Medien.



Das Video soll am Freitag in Wien am Rande einer Demonstration von Klima-Aktivisten aufgenommen worden sein. Bis zum Sonntagabend verzeichnete es knapp 300.000 Aufrufe.