Proteste und Unruhen

In einer Mitteilung heißt es, es komme in weiteren Landesteilen zu Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Im Zuge dessen fänden willkürliche Verhaftungen statt - auch unbeteiligter ausländischer Staatsangehöriger. Man empfehle Österreichern im Iran dringend, das Land zu verlassen. Das Auswärtige Amt in Berlin rät ebenfalls dringend von Reisen in den Iran ab.