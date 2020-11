Nach dem tödlichen Terrorangriff in Wien läuft weiterhin eine Großfahndung der Polizei. Innenminister Nehammer sagte in der österreichischen Hauptstadt, mindestens ein Täter sei noch auf der Flucht. Innerhalb Wiens seien Straßensperren errichtet worden, darüber hinaus würden auch die Kontrollen an den Grenzen verstärkt. Über ein Motiv ist bislang nichts bekannt.

Zugleich appellierte Nehammer an die Wiener, wenn irgend möglich zunächst zu Hause zu bleiben. Auch müssten Schülerinnen und Schüler heute nicht zum Unterricht erscheinen. Der Angriff hatte am Abend in einem Ausgehviertel begonnen. Nach Angaben der Polizei gab es insgesamt sechs verschiedene Tatorte, an denen Schüsse abgegeben wurden. Ein schwerbewaffneter Täter sei von Beamten erschossen worden. Ein Passant sei durch Schüsse der Angreifer getötet worden, eine weitere Person erlag später ihren Verletzungen. Zudem wurden mindestens 14 Personen verletzt, mehrere von ihnen schwer.

Motiv weiter unklar

Über die Hintergründe des Terrorangriffs ist bislang nichts bekannt. Ein Tatort liegt den Angaben zufolge in unmittelbarer Nähe einer Synagoge in der Innenstadt. Von dort waren zuerst Schüsse gemeldet worden. Ob die Synagoge ein Ziel des Angriffs war, ist unklar. Sie war zum Zeitpunkt der Attacke bereits geschlossen. Wie die Zeitung "Standard" unter Berufung auf das österreichische Kanzleramt berichtet, stehen Teile des Militärs zur Terrorbekämpfung und zur Entlastung der Wiener Polizei bereit.

Bestürzte Reaktionen

Österreichs Bundeskanzler Kurz sprach von einem "widerwärtigen Terroranschlag". Er schrieb auf Twitter, man werde sich niemals durch Terrorismus einschüchtern lassen. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar sei, seien alle Gedanken bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden. Der französische Präsident Macron schrieb, nach Frankreich sei es nun ein befreundetes Land, das angegriffen worden sei. Macron bezog sich damit auf die drei Terroranschläge, die es in den vergangenen Wochen in seinem Land gegeben hatte. Der italienische Regierungschef Conte erklärte, im gemeinsamen europäischen Haus dürfe kein Platz für Hass und Gewalt sein. Italien stehe dem österreichischen Volk bei.



EU-Ratspräsident Michel betonte, die Attacke sei gegen das Leben und die menschlichen Werte gerichtet gewesen. UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte die Attacke aufs schärfste und erklärte, er verfolge die Entwicklung mit großer Sorge.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.