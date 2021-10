Angesichts der Korruptionsermittlungen gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz mehren sich dort die Rücktrittsforderungen - auch vom Koalitionspartner.

Vizekanzler Kogler von den Grünen traf sich zu Beratungen mit Vertretern der anderen Parlamentsparteien, unter ihnen SPÖ-Chefin Rendi-Wagner. Gegen Kurz bestünden "ganz gravierende, schwere" Vorwürfe, sagte Kogler vor dem Treffen. Daher seien Zweifel an der Handlungs- und Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers berechtigt. Am kommenden Dienstag will die Opposition in einer Sondersitzung des Parlaments einen Misstrauensantrag gegen Kurz einbringen. Die ÖVP hält bisher an ihm fest.



Bundespräsident Van der Bellen empfing seinerseits die Parteivorsitzenden der Grünen, der ÖVP, SPÖ und der NEOS. Über Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Regierungschef Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Untreue. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.