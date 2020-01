In Österreich haben die Grünen der geplanten Regierungskoalition mit der konservativen ÖVP zugestimmt.

Auf einem Parteitag in Salzburg sprachen sich 93 Prozent der Delegierten dafür aus. Parteichef Kogler sagte in seiner Rede, die Grünen seien gewählt worden, um Verantwortung zu übernehmen. Die Zustimmung zur Regierungsvereinbarung galt als sicher. Unter anderem hatten sich ÖVP und Grüne darauf geeinigt, in Österreich bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen - zehn Jahre früher als Deutschland und die EU.



Die Grünen konnten bei der Nationalratswahl Ende September ins Parlament zurückkehren. Für die Partei ist es die erste Beteiligung an einer Bundesregierung in Österreich. Am Dienstag soll die neue Regierung ihre Amtsgeschäfte übernehmen. Kanzler wird erneut der ÖVP-Vorsitzende Kurz.