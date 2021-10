Die Grünen in Österreich wollen trotz der Regierungskrise das ausgehandelte Budget verabschieden.

Grünen-Chef Kogler schlug in Wien einen Sonderministerrat vor, der am Dienstagvormittag den Haushalt billigen könnte. Die Krise an der ÖVP-Spitze sei kein Grund, die Finanzierung wichtiger Projekte zu verzögern, betonte Kogler. Bundeskanzler Kurz muss sich am Dienstagnachmittag wegen der gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe einem Misstrauensantrag im Parlament stellen. Entscheidend ist, wie die Grünen abstimmen werden. Man könne sich vorstellen, mit der ÖVP weiter zu regieren, allerdings nur ohne Kurz, hieß es zuletzt.



Der Bundeskanzler hatte gestern Abend noch einmal alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagte in Wien, die Unschuldsvermutung müsse für jeden gelten. Er werde alles für eine schnellstmögliche Aufklärung tun. Zuvor hatte Bundespräsident Van der Bellen erklärt, er sehe die Handlungsfähigkeit der Regierung in Frage gestellt.



Der österreichische Politikwissenschaftler Huber sagte im Deutschlandfunk, es stelle sich die Frage, ob ein Austausch von Kurz allein überhaupt reiche, um das System zu beenden oder zu verändern.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.