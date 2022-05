Corona-Pandemie

SALZBURG: CORONAVIRUS: GRENZKONTROLLEN AN DER GRENZE ZU ÖSTERREICH (www.picturedesk.com)

Damit ist dort kein Nachweis über eine Corona-Impfung oder -Genesung mehr nötig. Auch einen negativen Corona-Test müssen Reisende nicht mehr vorlegen. Theoretisch gelten zwar noch Auflagen für Einreisen aus Virusvariantengebieten. Derzeit steht aber kein Land auf der Liste.

In Frankreich gibt es von heute an keine Corona-Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen. Schutzmasken müssen damit nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen getragen werden.

Auch im europäischen Reiseverkehr entfallen weitere Corona-Restriktionen. Im Flugzeug und an Flughäfen muss keine Maske mehr getragen werden. Es wird aber weiter empfohlen. Auf allen Flügen, die in Deutschland starten oder landen, gilt aber vorerst weiter die Maskenpflicht.

