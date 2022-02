Corona-Pandemie Österreich hebt bald alle Beschränkungen auf

In Österreich laufen fast alle Beschränkungen durch die Corona-Pandemie Anfang März aus. Kanzler Nehammer sagte in Wien, ab dem 5. März werde es keine Sperrstunde mehr geben und die Nachtgastrononmie dürfe wieder öffnen. Bereits ab Samstag soll statt der bisherigen 2G-Regel wieder 3G in vielen Bereichen gelten.

16.02.2022