Geschichte

Frauen im Konzentrationslager Gusen bei Linz, Österreich, stehen Schlange für eine Schüssel voll Suppe. Aufnahme von 1945. (picture-alliance / dpa)

Bundespräsident Van der Bellen zufolge wird damit von nun an eine Lücke in der Erinnerung an den Terror der Nationalsozialisten geschlossen. Das KZ Gusen sei in der österreichischen Gedenkkultur nicht so gegenwärtig gewesen, wie es hätte sein müssen, betonte er. Man werde alles tun, um das Areal zu einem würdigen Erinnerungsort zu machen. - Auf dem Gelände befindet sich heute eine Wohnsiedlung. Kürzlich erst kaufte der österreichische Staat Teile des Gebiets, um eine bestehende, kleinere Gedenkstätte aufzuwerten.

Heute vor 87 Jahren war das KZ Gusen von US-Soldaten befreit worden. Die Nazis hatten dort rund 70.000 Menschen aus fast 30 Staaten interniert. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde durch die grausame Behandlung getötet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.