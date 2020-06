Die so genannte Ibiza-Affäre in Österreich wird ab heute in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt.

Die Veröffentlichung eines auf Ibiza aufgenommenen Videos im Mai 2019 löste eine Regierungskrise und Neuwahlen in Österreich aus. Der damalige FPÖ-Vorsitzende Strache wirkt auf den Aufnahmen anfällig für Korruption. Einen Tag nach der Veröffentlichung trat er von allen Ämtern zurück.



Für den ersten Verhandlungstag im Untersuchungsausschuss werden in Wien unter anderem die Aussagen von Strache und seinem Begleiter auf Ibiza, Johann Gudenus, erwartet.