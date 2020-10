Die Expertenkommission zu den Vorgängen im Skiort Ischgl attestiert den Verantwortlichen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene folgenschwere Fehleinschätzungen beim Corona-Krisenmanagement.

Der Kommissionsvorsitzende Rohrer sagte in Innsbruck, so sei der Skibetrieb einen Tag zu spät eingestellt worden. Auch hätte die Verkündigung der Quarantäne über das Paznauntal besser vorbereitet werden müssen. Es habe auch keinen Evakuierungsplan gegeben. Dies habe zu panikartigen Reaktionen bei den Touristen geführt. Zugleich betonten die Experten, sämtliche Entscheidungen der lokalen Behörden seien ohne Einflussnahme getroffen worden.



Die Kommission hatte mehr als 50 Menschen befragt, darunter Betroffene, Vertreter der Seilbahn- und der Tourismuswirtschaft sowie Vertreter aller zuständigen Behörden.



Der Ort in Tirol gilt wegen der Feiern beim Après-Ski als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas. Tausende Corona-Infektionen in Europa sollen auf Urlauber in Ischgl zurückzuführen sein.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.