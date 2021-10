In Österreich hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des ÖVP-Abgeordneten und früheren Bundeskanzlers Kurz beantragt. Das wurde am Vormittag in Wien mitgeteilt. Das Parlament muss in einer seiner nächsten Sitzungen darüber entscheiden.

Bis zu diesem Beschluss seien die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen unterbrochen, erklärte ein Sprecher der Justizbehörde. Gegen den ehemaligen Regierungschef laufen zwei Ermittlungsverfahren. Zum einen untersucht die Staatsanwaltschaft den Verdacht einer Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Außerdem sollen Kurz und sein Führungszirkel positive Medienberichte und geschönte Umfragen mit Steuergeld erkauft haben. Gegen insgesamt zehn Personen wird wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Kurz bestreitet die Vorwürfe.

