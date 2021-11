Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen plant Österreich einen landesweiten Lockdown für Ungeimpfte. Das kündigte Bundeskanzler Schallenberg in Wien an. Ungeimpfte dürften dann nur noch ihr Zuhause verlassen, um etwa ihre täglichen Bedürfnisse zu decken und zur Arbeit zu gehen.

Geplant ist außerdem eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Die entsprechenden Entscheidungen sollten am Sonntag getroffen werden, sagte Schallenberg. Es sei angesichts der Situation nicht mehr vernünftig, noch abzuwarten. Es sei den Geimpften nicht zuzumuten in einen Lockdown für alle zu gehen, begründete er die Einschränkungen für Nicht-Geimpfte.



Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei mehr als 700 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In Oberösterreich erreichte der Wert fast 1.200.

Österreich, Tschechien und Ungarn Hochrisikogebiete

Die Bundesregierung stuft Österreich, Tschechien und Ungarn ab Sonntag wieder als Corona-Hochrisikogebiet ein. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen freitesten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.