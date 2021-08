Österreichs Kanzler Kurz ist als Vorsitzender der konservativen ÖVP wiedergewählt worden.

Auf einem Bundesparteitag in St. Pölten erhielt er 99,4 Prozent der Stimmen. Das war noch mehr als die 98,7 Prozent, mit denen Kurz 2017 erstmals Obmann der Volkspartei wurde. In seiner Rede schwor der 35-Jährige seine Partei auf einen harten Integrationskurs ein. Für eine Demokratie sei es entscheidend, wer im Land lebe, und woran die Menschen glaubten, sagte der ÖVP-Chef. Mit Blick auf die Situation in Afghanistan bekräftigte Kurz, aus Verantwortung für das Land dürften nicht mehr Menschen aufgenommen werden als integriert werden können.

