In Österreich ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Corona-Massentests bislang geringer als erwartet.

In den ersten beiden Tagen ließen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300.000 Menschen auf das Virus untersuchen. Besonders die Teststationen in Wien waren nach Angaben der Stadt nicht ausgelastet. Gestern wurden dort 22.000 Tests gemacht; die Kapazität in der Hauptstadt liegt bei 150.000 täglich.



Bisher wurden bei der Aktion nur wenige Infizierte gefunden. Von den knapp 160.000 in Tirol getesteten Menschen waren 417 positiv. Die Massentests sind Teil der österreichischen Anti-Corona-Strategie, um vor allem die symptomfreien Infizierten zu entdecken.



Die deutsche Bundesregierung hatte sich wiederholt gegen solche Massentests ausgesprochen, weil diese wenig Aussagekraft hätten.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.