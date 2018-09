Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und ehemalige Bundeskanzler Kern hat seine Kandidatur als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten angekündigt.

Er gab seine Bewerbung am Rande des EU-Gipfels in Salzburg bekannt. Bereits am Dienstag hatte er mitgeteilt, bei der Europawahl im Mai 2019 antreten und den SPÖ-Vorsitz abgeben zu wollen.



Mit seiner Bewerbung tritt Kern gegen den slowakischen Sozialdemokraten und Kommissionsvizepräsidenten Sefcovic an, der seine Kandidatur als Spitzenkandidat am Montag bekanntgegeben hatte. In den kommenden Wochen könnten weitere Bewerber hinzukommen; die Frist läuft bis zum 18. Oktober. Bei einem Erfolg der Sozialdemokraten bei der Europawahl könnte ihr Spitzenkandidat die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker antreten.



Für die konservative Europäische Volkspartei bewirbt sich unter anderen der CSU-Politiker Weber als Spitzenkandidat.