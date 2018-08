Ein Knicks vor ihrem Hochzeitsgast Putin hat der österreichischen Außenministerin Kneissl Rücktrittsforderungen eingetragen.

Am Montag wurde ein Video des russischen Staatssenders RT im Internet verbreitet, auf dem Kneissl und Putin bei der Hochzeit miteinander tanzen - und Österreichs parteilose Chefdiplomatin einen tiefen Knicks vor dem russischen Präsidenten macht. Ein Bild davon wurde von Österreichs Medien weiterverbreitet - mit Überschriften wie "Kneissls Kniefall vor Putin". Der Publizist Robert Misik schrieb bei Twitter: "Wie unprofessionell kann man als Außenministerin sein, Bilder zu produzieren, die einen kniend vor Putin zeigen?" Selbst wenn es sich um einen "lustigen Knicks" nach einem Tanz handele, "weiß man doch, dass man solche Bilder nicht produzieren darf".



Die Opposition warf Kneissl vor, es an der nötigen Distanz zu Russland fehlen zu lassen und die Rolle Österreichs als Vermittler zwischen Russland und den anderen EU-Ländern durch einseitige Parteinahme aufs Spiel zu setzen. Der österreichische EU-Abgeordnete Reimon von den Grünen hatte schon allein wegen der Einladung Putins Konsequenzen gefordert. Um Schaden von Österreich abzuwenden, solle Kneissl "sofort zurücktreten", sagte er Nachrichtenagentur APA. "Tut sie das nicht freiwillig, sollte Bundeskanzler Kurz sie dem Bundespräsidenten noch heute zur Entlassung vorschlagen." Reimon nannte Putin den "aggressivsten außenpolitischen Gegner der EU". Da sei es vollkommen inakzeptabel von Kneissl, Putin privat auf ein Fest einzuladen. Ohnehin sei ein Despot "nie privat", erklärte Reimon. Die aktuelle Koalition aus ÖVP und FPÖ verspiele die gute Reputation des Landes. Österreich hat derzeit den Vorsitz im EU-Rat inne.



Österreichs Vize-Kanzler Strache von der rechtspopulistischen FPÖ, der die Hochzeit am Samstag ebenfalls besucht hatte, verteidigte die Außenministerin. Sie habe die renommierte Wiener Tanzschule Elmayer besucht und wisse, "was sich gehört", schrieb der FPÖ-Chef auf Facebook. "Tanzende Hochzeits-Diplomatie, mit Höflichkeit, Freundlichkeit und gutem Benehmen, besser kann man Österreich nicht vertreten", fügte Strache hinzu.



Tanzschuldirektor Schäfer-Elmayer bestätigte in österreichischen Medien, dass eine solche Geste am Ende eines Tanzes üblich sei und als "tiefes Kompliment" gelte.



Die parteilose Kneissl war von der FPÖ als Außenministerin nominiert worden. Sie und der Unternehmer Wolfgang Meilinger heirateten auf einem Weingut in der Steiermark, der Heimat des Bräutigams. Die FPÖ regiert seit Dezember in Österreich als Juniorpartner in einer Koalition mit der konservativen ÖVP von Kanzler Kurz, der ebenfalls zur Hochzeit gekommen war.



Die rechtspopulistische FPÖ unterhält seit Jahren Beziehungen zur russischen Regierungspartei Einiges Russland. 2016 gingen die beiden Parteien eine Partnerschaft ein. Die euroskeptische FPÖ unterstützt die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland, die vom Westen als völkerrechtswidrig verurteilt wird. Die Partei setzt sich für eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland ein, die wegen des Konflikts in der Ost-Ukraine verhängt wurden.