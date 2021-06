Die in Österreich veröffentlichte sogenannte "Landkarte des politischen Islam" ist auch in Deutschland auf Kritik gestoßen.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, mit solch unverantwortlichen Aktionen würden gleichwohl anti-muslimische Rassisten wie religiöse Extremisten gestärkt, aber auch Millionen Muslime unter Generalverdacht gestellt. Verlierer solcher Aktionen seien die Demokratie und das Wertegerüst der freien Gesellschaft in Europa, so Mazyek.



Auf der Karte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moscheen mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Erstellt wurde sie im Auftrag der Dokumentationsstelle Politischer Islam, die 2015 als unabhängiger Fonds der Republik Österreich gegründet worden war. Sowohl Vertreter der Muslime als auch Opposition hatten unter anderem kritisiert, dass auf der Karte alle islamischen Einrichtungen gezeigt würden, unabhängig davon, ob sie islamistisch-antidemokratische Tendenzen hätten.

