Die Kritik an der "Islam-Landkarte" für Österreich hält an.

Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner und Oberrabbiner von Moskau, Goldschmidt, sagte, in einer Zeit, in der viele Umfragen bestätigten, dass die antimuslimische Stimmung in Österreich und in ganz Europa zunehme, stigmatisiere die Karte Menschen als potenzielles Sicherheitsrisiko. Man fordere die österreichische Regierung nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen zur Achtung der Rechte auf Vereinigungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit einzuhalten. Der Schweizer Soziologe Marc Helbling mahnte eine differenziertere Sicht auf den Islam an. Im Deutschlandfunk sagte er, Studien zufolge gebe es zwar viele Muslime, die fundamentalistische Überzeugungen hätten. Weil es aber auch sehr viele Gemäßigte gebe, müsse man - Zitat "sehr vorsichtig sein", wie man an die Öffentlichkeit trete. Mit dieser Islamkarte könne man nichts anfangen.



Die vergangene Woche von der sogenannten "Dokumentationsstelle Politischer Islam" veröffentlichte Islam-Landkarte verzeichnete mehr als 600 islamische Vereine und Moscheen in Österreich mit genauer Ortsangabe und den dahinter stehenden Dachorganisationen sowie Privatleuten. Derzeit ist die Seite abgeschaltet. Sie soll aber nach Angaben der Betreiber in Kürze wieder online gehen. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen improvisierte "Warnschilder" an einigen der auf der Karte aufgeführten Adressen angebracht - mit der Aufschrift: "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe. Mehr Infos auf: islam-landkarte.at".

