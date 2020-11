In Österreich gibt es ab Dienstag wieder einen harten Lockdown.

Bis zum 6. Dezember müssen Schulen und fast alle Geschäfte schließen. Auch Dienstleistungen wie Friseure müssen pausieren. Öffnen dürfen nur noch Supermärkte, Apotheken und Tankstellen. Das Verlassen des privaten Wohnraums ist nur in begründeten Ausnahmen erlaubt sowie für den Weg zur Arbeit. Überall, wo es möglich ist, soll im Homeoffice gearbeitet werden.



Bundeskanzler Kurz begründete die Verschärfung mit der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen. Wenn man nicht massiv reagiere, bestehe das Risiko, dass das Gesundheitssystem überfordert werde. Er forderte die Bürgerinnen und Bürger zugleich auf, die Freizeit nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt zu verbringen. Wer alleine lebe, solle eine Kontaktperson bestimmen.



In Österreich gilt sei Anfang des Monats ein Teil-Lockdown. Die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen liegt landesweit bei über 550 Fällen pro 100.000 Personen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 14.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.