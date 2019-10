Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen hat ÖVP-Chef Kurz offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt.

Van der Bellen sagte in Wien, für die künftige Regierung sollte der Umgang mit dem Klimawandel ganz oben auf der Agenda stehen. Kurz erklärte, die größte Herausforderung sei ein Konzept gegen den drohenden Wirtschaftsabschwung. Außerdem gelte es, die Steuerlast für die Bürger zu senken und weiter gegen die illegale Einwanderung vorzugehen. Zudem betonte Kurz, auf den Klimawandel müsse Österreich mit einer öko-sozialen Marktwirtschaft reagieren. Er will in den kommenden Tagen Sondierungsgespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien führen. - Die ÖVP hatte die Parlamentswahlen Ende September klar gwonnen.