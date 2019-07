Der frühere österreichische Bundeskanzler Kurz will im Falle seiner Wiederwahl der rechtsgerichteten FPÖ nicht mehr das Innenministerium überlassen.

Der ÖVP-Politiker sagte im ORF-Fernsehen, dafür sei dieses Schlüsselressort zu wichtig. Grundsätzlich schließe er aber eine Koalition mit der FPÖ ebenso wenig aus wie jedes andere Bündnis. - In Österreich wird am 29. September ein neues Parlament gewählt. Die von Kurz geführte Regierung aus ÖVP und FPÖ war nach der Veröffentlichung eines Videos zerbrochen. Darauf war zu sehen, wie der damalige FPÖ-Chef Strache mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über illegale Parteispenden und Formen der Einflussnahme spricht. - Zur Zeit regiert in Wien ein Expertenkabinett.