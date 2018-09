Das österreichische Innenministerium hat die Polizei in einer internen Mail vor bestimmten Medien gewarnt.

Das Schreiben, aus dem unter anderem die Tageszeitung "Der Standard" zitiert, wurde an die Polizeidirektionen in ganz Österreich geschickt. In ihm wird empfohlen, die Zusammenarbeit mit einigen Zeitungen auf ein Minimum zu beschränken. Medien wie der "Standard", der "Kurier" oder die Wochenzeitung "Falter" berichteten seit eh und je einseitig und negativ über das Ministerium und die Polizei, heißt es in der Mail. Das Innenministerium in Wien erklärte, Ressortchef Kickl von der FPÖ sei nicht der Auftragggeber der Mail gewesen. Absender war Ministeriumssprecher Pölzl.