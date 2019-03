Die Anschläge hatten Ermittlern Rätsel aufgegeben: Im vergangenen Oktober waren zwei Attentate auf ICE-Strecken verübt worden, es gab Hinweise auf einen islamistischen Bezug. Jetzt hat die Polizei in Österreich einen mutmaßlichen Attentäter festgenommen. Er gilt als IS-Sympathisant.

Nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts wurde der Mann bereits am Montag in Wien gefasst. Der 42-jährige Iraker sei dringend tatverdächtig. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober und Dezember Gegenstände auf Bahnstrecken nahe Nürnberg und Berlin gelegt zu haben, um ICE-Züge zum Entgleisen zu bringen. Unter anderem war ein Stahlseil über die Strecke gespannt worden, die einen Zug beschädigte. In der Nähe der Tatorte fanden Ermittler damals eine IS-Flagge und Drohschreiben.



Die Staatsanwaltschaft Wien stellte Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts terroristischer Straftaten und versuchten Mordes aus. Ein weiterer Haftbefehl vom Amtsgericht München lautet auf versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.