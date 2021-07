Nach der Vergewaltigung und Tötung eines 13-jährigen Mädchens in Wien ist ein vierter Verdächtiger in London festgenommen worden.

Österreichs Innenminister Nehammer sprach von einem großen Erfolg. Zielfahnder hatten den geflüchteten 22-jährigen Afghanen aufgespürt. Drei weitere afghanische Männer sind bereits in Österreich in Untersuchungshaft. Das Mädchen war am 26. Juni tot neben einer Straße an einen Baum gelehnt aufgefunden worden. Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt und Diskussionen über Einwanderung ausgelöst.

