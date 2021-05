Ungeachtet der auf EU-Ebene laufenden Gespräche will Österreich bereits Anfang Juni einen nationalen Corona-Impfnachweis einführen.

Der Nachweis werde elektronisch über einen QR-Code erfolgen, sagte Gesundheitsminister Mückstein in Wien. Zugleich betonte er, die nationale Umsetzung werde dem für Ende Juni angekündigten EU-weiten QR-Code zu Corona-Impfungen entsprechen. - Auf EU-Ebene wird am Abend über den Impfnachweis beraten. Die SPD-Europaabgeordnete Sippel sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe noch viele offene Fragen.



In Österreich treten morgen weitreichende Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft. Neben Restaurants und Cafés dürfen auch Hotels und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Die Nutzung ist Menschen mit einer Corona-Impfung, einem negativen Corona-Test oder dem Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion erlaubt.

