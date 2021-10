Der neue österreichische Bundeskanzler Schallenberg will bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 im Amt bleiben.

Es gebe keine Abmachung mit seinem Vorgänger Kurz über dessen Rückkehr an die Regierungsspitze in diesem Zeitraum, sagte Schallenberg in Zeitungs-Interviews. Er gehe aber davon aus, dass Kurz bei der nächsten Wahl wieder Spitzenkandidat der Österreichischen Volkspartei werde.



Kurz war nach Korruptionsermittlungen gegen ihn zurückgetreten. Der Koalitionspartner der ÖVP, die Grünen, hatte dies zur Voraussetzung für die Fortsetzung des Bündnisses gemacht. Der frühere Kanzler hat die Vorwürfe als falsch bezeichnet und erklärt, er werde diese aufklären können. Er führt nun die ÖVP-Fraktion im Parlament und bleibt auch als Parteichef im Amt. Die österreichische Staatsanwaltschaft beantragte die Aufhebung der Immunität von Kurz. Das Parlament muss in einer seiner nächsten Sitzungen darüber entscheiden.

