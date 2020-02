Die österreichische Integrationsministerin Susanne Raab von der konservativen ÖVP hat die bisherige Zusammenarbeit in der Regierungskoalition mit den Grünen gelobt.

Der Koalitionsvertrag sei nicht mit leeren Worthülsen, sondern mit gehaltvollen Maßnahmen gefüllt, sagte Raab im Deutschlandfunk. Dass die ÖVP lange mit der rechtspopulistischen FPÖ zusammengearbeitet habe, sei in den Gesprächen kein Hindernis für die Koalition mit den Grünen gewesen. Bei Fragen zur Migration, wie der Integration von Frauen oder dem Kampf gegen Extremismus und Islamismus, seien sich beide Parteien einig. Der restriktive Migrationskurs Österreichs sei der richtige Weg. Nur wenn es eine "vernünftige Zahl" von Menschen gebe, die zuzögen, sei die Integration mit Hilfe von Deutschkursen und anderen Maßnahmen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit den Grünen - im Anschluss an die Koalition mit der FPÖ - sei deshalb keine Kehrtwende, sondern eine Fortsetzung dieses Kurses.



Nach der sogenannten Ibizaaffäre war die Koalition aus ÖVP und FPÖ zerbrochen. Neuwahlen führten zu einem Bündnis zwischen der ÖVP und den Grünen, das seit seit Anfang Januar unter Bundeskanzler Kurz in Österreich regiert.