In Österreich wollen die konservative ÖVP und die Grünen Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Nach den Grünen stimmte jetzt auch ÖVP-Chef Kurz Gesprächen über eine Regierungszuammenarbeit zu. Er sprach in Wien von einem herausfordernden Prozess mit offenem Ergebnis.



Die beiden Parteien hatten seit Mitte Oktober Vorgespräche geführt. Kurz stand von Ende 2017 bis Mai dieses Jahres an der Spitze einer Regierung aus ÖVP und FPÖ. In dieser Zeit hatte er einen harten Anti-Migrationskurs verfolgt, der von den Grünen regelmäßig kritisiert wurde.