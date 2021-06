In Österreich hat sich Justizministerin Zadic stellvertretend für die Justiz für die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen entschuldigt.

Die Grünen-Politikerin sagte in Wien, sie wolle ihr tief empfundenes Bedauern für das einstige Leid und das Unrecht ausdrücken, das schwulen und lesbischen Menschen widerfahren sei. Sie seien von Institutionen, die sie eigentlich hätten schützen sollen, in ihrer Würde und in ihrem Menschsein verletzt worden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden in Österreich von 1950 bis 1971 mehr als 13.000 Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verurteilt.

