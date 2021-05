Der frühere österreichische Vizekanzler Strache muss sich wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit ab dem 6. Juli vor dem Wiener Landesgericht verantworten.

Das teilte eine Sprecherin des Gerichts mit. Kern des Prozesses ist eine Spende eines Wiener Klinik-Betreibers an die FPÖ in Höhe von 10.000 Euro. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wurde damit eine Gesetzesänderung erkauft, die es dem Betreiber ermöglichte, medizinische Behandlungen direkt mit den österreichischen Sozialversicherungen zu verrechnen. Der frühere FPÖ-Vorsitzende Strache und der ebenfalls angeklagte Klinikbetreiber weisen die Vorwürfe zurück.



Die Angelegenheit war auch schon Thema im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur so genannten Ibiza-Affäre, die die mögliche Käuflichkeit der ehemaligen Regierung aus ÖVP und FPÖ beleuchtet.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.