In Österreich haben die Ermittlungsbehörden mehrere Büros in der Zentrale der Regierungspartei ÖVP sowie im Kanzleramt und im Finanzministerium durchsucht.

Wie unter anderem die Zeitung "Die Presse" berichtete, betraf die Razzia das engste Umfeld von Österreichs Bundeskanzler Kurz. Hintergrund ist demnach ein Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anzeigen und geschönten Meinungsumfragen in der Zeitung "Österreich". Die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Schwarz sprach in einer Mitteilung von falschen Anschuldigungen. Es gehe darum, die Volkspartei und Kanzler Kurz massiv zu beschädigen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will sich im Laufe des Tages zu den Durchsuchungen äußern.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.