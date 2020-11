Nach dem Terroranschlag in Wien plant die österreichische Regierung umfangreiche Gesetzesänderungen im Strafrecht.

So sollen terroristische Täter nach der Verbüßung ihrer Strafe in den Maßnahmenvollzug, sofern sie sich nicht glaubwürdig von radikalen Ideen gelöst haben. Neben einer elektronischen Fußfessel ist dann auch eine lebenslange Sicherungsverwahrung möglich.



Bundeskanzler Kurz räumte ein, dies sei ein starker Eingriff, aber aus seiner Sicht ein notwendiger Schritt, um das Risiko für die Bevölkerung zu minimieren. Wenn ein geistig abnormer Rechtsbrecher ein Leben lang weggesperrt werden könne, weil er eine Gefahr sei, dann könne das auch für einen Terroristen gelten, so Kurz. Viele seien eine tickende Zeitbombe.

