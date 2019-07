In Österreich zeichnet sich ein generelles Verbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab.

Die FPÖ kündigte während einer Parlamentsdebatte in Wien an, einem Antrag der SPÖ zuzustimmen. Damit hätte dieser die nötige Mehrheit im österreichischen Nationalrat. Die Abstimmung ist für den späten Nachmittag angesetzt.



Ein generelles Verbot könnte allerdings EU-Recht widersprechen. In der EU-Pflanzenschutzverordnung ist der Einsatz von Glyphosat noch bis Ende 2022 erlaubt. Der Wirkstoff der Bayer-Tochter Monsanto steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In den USA sieht sich der Konzern deshalb mit zahlreichen Schadenersatzklagen konfrontiert.