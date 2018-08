Die österreichische Regierung will in Kindergärten das Tragen von Kopftüchern verbieten.

Vertreter der Regierung und der Bundesländer stellten eine Vereinbarung über die Finanzierung der Kinderbetreuung in Österreich vor, in der eine entsprechende Regelung enthalten ist.



Wie viele Kinder von dem Verbot betroffen wären, wurde nicht mitgeteilt. Familienministerin Bogner-Strauß von der ÖVP sagte, dazu gebe es keine validen Zahlen.



Die Salzburger Landesrätin Klambauer sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, in ihrem Bundesland habe es in den vergangenen Jahren kaum eine Handvoll Fälle gegeben. Alle seien durch einmalige Aufklärungsgespräche gelöst worden