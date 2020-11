Österreichs Regierung plant eine Verschärfung des seit fast zwei Wochen geltenden Teil-Lockdowns in der Corona-Krise.

Bundeskanzler Kurz will am Nachmittag neue Maßnahmen verkünden. Medienberichten zufolge geht es dabei um Schließungen von Geschäften und Schulen. Auch weitere Ausgangsbeschränkungen ähnlich der strengen Maßnahmen im Frühjahr gelten als möglich.



Seit dem 3. November sind in Österreich Gastronomie, Tourismus, Kulturbetrieb und Freizeiteinrichtungen zum größten Teil geschlossen.



Die Infektionszahlen stiegen trotzdem weiter. Der Schnitt von Neuansteckungen in den vergangenen sieben Tagen liegt landesweit bei mehr als 550 Fällen pro 100.000 Einwohner, regional bei bis zu 850.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.