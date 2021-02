Österreich hat für das eigene Bundesland Tirol aufgrund der als brisant eingeschätzten Corona-Lage ab sofort eine Reisewarnung verhängt.

Das erklärte die Bundesregierung in Wien. Zuletzt war es in Tirol zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen südafrikanischen Coronavirus-Variante gekommen. Alle nicht notwendigen Reisen nach Tirol sollen unterlassen werden. Zudem fordert die Regierung alle Urlauber, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben, zu einem Corona-Test auf. Reisende aus der Region sollen sich vor der Fahrt in ein anderes Bundesland ebenfalls testen lassen.



Trotz relativ hoher Infektionszahlen lockerte Österreich ab heute seinen Lockdown. Handel und Schulen öffneten mit einer Testoffensive wieder.

