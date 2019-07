Die Salzburger Festspiele haben mit einer Wiederaufnahme des "Jedermann" begonnen.

In diesem Jahr übernimmt Tobias Moretti die Hauptrolle in dem Mysterienspiel von Hugo von Hofmannsthal. Etwa die Hälfte des Ensembles ist neu besetzt. Die Buhlschaft wird von der 1980 geborenen Russin Vera Tscheplanowa verkörpert.



Im kommenden Jahr feiern die Salzburger Festspiele ihr 100-jähriges Bestehen. Mit fast 700 Vorstellungen in dieser Zeit ist der "Jedermann" auf dem Salzburger Domplatz ein zentraler Bestandteil des weltgrößten Musik- und Theaterfestivals. Der österreichische Regisseur Michael Sturminger hatte das Traditionsstück vor zwei Jahren neu inszeniert und Text und Szene umfassend modernisiert. In den vergangenen beiden Jahren mussten die "Jedermann"-Premieren wegen Regens im Großen Festspielhaus stattfinden.