Rechte "Anschlagsgedanken"

Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, hat die 23-Jährige mehrere Chatgruppen mit nationalsozialistischem Gedankengut betrieben. Dabei soll sie auch rechtsextreme Anschlagsgedanken geäußert haben. Sie war bereits Ende Januar festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen in dem Zusammenhang hatte die Polizei eine Pistole, Munition, Datenträger sowie Kleidungstücke mit NS-Bezug sichergestellt. Bis zu ihrer Abschiebung war die Frau in Österreich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.

