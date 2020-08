Das Magazin "Der Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" wehren sich gegen den Vorwurf, sie hätten in der "Ibiza-Affäre" bewusst lückenhaft berichtet.

Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos löste 2019 in Österreich eine Regierungskrise aus. Der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache, der später zurücktrat, wirkt auf den Aufnahmen anfällig für Korruption. Er versprach unter anderem einer vermeintlichen Oligarchennichte Staatsaufträge - im Gegenzug für Wahlkampfhilfen. "Spiegel" und SZ veröffentlichten Ausschnitte der Aufnahmen im Mai 2019.



Nun berichtet die Tageszeitung "Österreich", es seien neue Passagen aus dem Video aufgetaucht, die Strache entlasteten. Darüber schreibt auch die Zeitung "Die Welt". So habe Strache es ausdrücklich abgelehnt, im Gegenzug für Spenden rechtswidrige Handlungen zu begehen. Strache erklärte dazu, der ganze Vorgang zeige, wie manipulativ bei der Video-Veröffentlichung im Mai des Vorjahres vorgegangen worden sei: "Die neuen fünf Minuten werden so wie der Rest des Videos belegen, dass ich immer wieder betont habe, nichts Illegales machen zu wollen."

"Angeblich neue Passagen" nicht unbekannt

Gegen den Vorwurf der Manipulation wehren sich Spiegel und SZ gleichermaßen. So twittert Wolf Wiedmann-Schmidt vom Spiegel: "Die angeblich neuen Passagen aus dem #Ibiza-Video sind weder unbekannt, noch hat sie @derspiegel verschwiegen. Im ersten Text zur Affäre vom 17. Mai 2019 haben wir just jene Abschnitte, die nun als neu präsentiert werden, teils wörtlich." Verlinkt wird dazu der entsprechende Artikel.



Bastian Obermeyer von der SZ, ebenfalls an den Recherchen beteiligt, betont seinerseits: "Natürlich haben @SZ & @derspiegel immer berichtet, dass Strache wieder und wieder gesagt hat, dass alles legal ablaufen müsse - auch im Ibiza-Buch von @f_obermaier & mir (...)"



Oliver Das Gupta von der SZ twittert dazu einen Satz aus dem damaligen Artikel der Zeitung: "Der heutige österreichische Vizekanzler betont während des Gesprächs zwar immer wieder, alles müsse legal und rechtskonform ablaufen."