In Österreich hat die Sperrung von Routen abseits der Autobahnen bisher nicht zu dem befürchteten Verkehrschaos geführt.

Die Polizei erklärte, im Bundesland Tirol habe es heute wider Erwarten keine großen Staus gegeben. Auch auf der Strecke München - Salzburg und auf der Tauern-Autobahn seien die Verzögerungen nicht größer gewesen als sonst in der Ferienzeit üblich. Bis zum 18. August werden in Salzburg jeweils samstags und sonntags tagsüber alle Abfahrten der Tauern-Autobahn für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zuvor hatte schon Tirol ähnliche Fahrverbote durchgesetzt, um die Landstraßen zu entlasten.

Verkehrsforscher: Maßnahme "durchaus nachvollziehbar"

Der Verkehrsforscher Klaus Bogenberger sagte im Deutschlandfunk, aus verkehrstechnischer Sicht seien die Maßnahmen durchaus nachvollziehbar. Das Problem des Ausweichverkehrs habe in allen Gemeinden an großen Autobahnen zugenommen, weil sich die Menschen dank Navigationssystemen heute eher auf die Landstraßen trauten als früher. Abfahrverbote wie in Österreich seien allerdings schwer zu kontrollieren. Entlasten könnte man die Autobahnen aus Sicht des Verkehrsforschers auch, indem man Lkw auf bestimmten Strecken auf Züge verlagere. Dies werde beispielsweise in der Schweiz erfolgreich praktiziert. Wichtig sei allerdings, dass dadurch für die Fahrer kein Zeitverlust entstehe, so Bogenberger.

FDP-Politiker: Deutschland in Debatte "unglaubwürdig"

Der FDP-Politiker Luksic forderte eine Entzerrung des Verkehrs Richtung Alpen. Deutschland sei bei der Debatte um die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene unglaubwürdig, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion im Deutschlandfunk. Die Planungen kämen in Deutschland kaum voran, während in Österreich schon konkrete Baumaßnahmen anstünden. Luksic sprach den Nordzulauf am Brenner an. Österreich würde die aktuelle Debatte möglicherweise nun nutzen, um in dieser Frage den Druck zu erhöhen. Einer Maut für den Alpenraum zur Steuerung des Verkehrs erteilte er eine Absage.



Kurzfristig sieht Luksic Deutschland in der Diskussion mit Österreich in einer schlechten Position. Bundesverkehrsminister Scheuer habe im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut viel Porzellan zerschlagen. Durch Begriffe wie "Ausländermaut" sei die Diskussionsgrundlage erschwert worden. Luksic äußerte grundsätzlich Verständnis für die Sperrung der Autobahnabfahrten für Urlauber in Salzburg und Tirol, um die Landstraßen zu entlasten. Die Blockabfertigung von Lkw könne dagegen zu Verzögerungen im Warenverkehr führen. Das müsste eine Ausnahme sein und dürfe keine dauerhafte Maßnahme werden.