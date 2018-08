Der Österreichische Rundfunk ORF hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe eine Dokumentation über Alltagsrassismus in Wien aufgrund von politischem Druck aus dem Programm gestrichen.

Das ARD-Studio Wien zitiert ORF-Redakteursratsmitglied Dieter Bornemann mit den Worten, wenn es eine solche Einflussnahme gäbe, wäre die Doku "Schwarz in Wien von Soliman bis Alaba" gar nicht erst in Auftrag gegeben worden. Auch der Regisseur des Films, Thaddäus Podgorski Junior, geht nicht davon aus, dass der Film wegen politischen Drucks abgesetzt wurde. Der Inhalt sei nur wenigen Menschen bekannt. Aber es sei durchaus auf Irritation gestoßen, dass "sechs Schwarze 25 Minuten durchreden und das offenbar bei manchen Weißen das Gefühl des Ausgeschlossenseins auslöst". Der Film besteht ausschließlich aus den Interviewsequenzen mit den Protagonisten. Einen Sprechertext aus dem Off gibt es nicht. Der ORF hat inzwischen angekündigt, einen neuen Sendeplatz für die Dokumentation zu suchen. Der Termin werde zeitnah bekanntgegeben.



Der Sender hatte dem Regisseur zuvor mitgeteilt, der Film werde aus inhaltlichen und technischen Gründen nicht gesendet. Die Erzählweise "passe nicht zur Anmutung und Bildsprache" der Sendereihe "Österreich-Bild".