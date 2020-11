Wegen einer massiven Ausbreitung des Coronavirus gilt in Österreich seit heute ein strikter Lockdown.

Zur Eindämmung der Pandemie sind die Schulen und viele Geschäfte geschlossen, die Menschen sind aufgerufen, zuhause zu bleiben. Ausnahmen gibt es nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sowie für Sport und Spaziergänge im Freien. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 6. Dezember.



Grund sind die insgesamt steigenden Infektionszahlen in Österreich trotz eines vor zwei Wochen verhängten Teil-Lockdowns. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit rund 530 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. In Deutschland liegt diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 141.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.