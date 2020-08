Nach dem Angriff auf den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde im österreichischen Graz ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden.

Wie Innenminister Nehammer mitteilte, hat der 31 Jahre alte Mann aus Syrien die Tat gestanden. Es habe sich um einen Angriff mit islamistischem Motiv gehandelt, sagte Nehammer. Der Mann lebe seit 2013 als Flüchtling in Österreich.



Gestern war der Gemeindevorsitzende vor der Grazer Synagoge mit einem Holzknüppel angegriffen worden. Da er in einem Auto saß, wurde er nicht verletzt. In den Tagen zuvor war bereits eine Scheibe der Synagoge eingeworfen sowie die Wand mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert worden. Ein Zusammenhang der Vorfälle liege nahe, hieß es von der Polizei.