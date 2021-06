In Österreich dürfen Diskotheken und Clubs ab 1. Juli wieder öffnen.

Das teilte Bundeskanzler Kurz mit und kündigte darüber hinaus weitere Lockerungen an: So entfällt die Sperrstunde, Sport- und Kulturveranstaltungen sind wieder ohne Beschränkungen möglich. Allerdings müssen die Teilnehmer Kurz zufolge getestet, geimpft oder genesen sein. Die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Österreich wird weitgehend aufgehoben. Sie sind dann nur noch in österreichischen Krankenhäusern und Pflegeheimen vorgeschrieben. In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel und in Museen reicht ein einfacher ein Mund-Nasen-Schutz aus.

