Der Terrorangriff in Wien hatte nach Angaben des österreichischen Innenministers Nehammer einen islamistischen Hintergrund. Der ÖVP-Politiker sagte auf einer Pressekonferenz heute früh, man habe einen Anschlag von mindestens einem Terroristen erlebt. Dieser sei von der Polizei erschossen worden.

Der Angriff hatte am Abend in einem Ausgehviertel Wiens begonnen. Am letzten Abend vor einem vierwöchigen Lockdown waren dort viele Menschen unterwegs. Nach Angaben der Polizei gab es insgesamt sechs verschiedene Orte, an denen Schüsse abgegeben wurden. Laut der Polizei wurden vier Passanten getötet. Mindestens 17 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schweben Medienberichten zufolge in Lebensgefahr. Innerhalb Wiens wurden Straßensperren errichtet, darüber hinaus wurden auch die Kontrollen an den Grenzen verstärkt.



Der getötete Attentäter habe ein Sturmgewehr bei sich getragen. Ein Sprengstoffgürtel habe sich als Attrappe erwiesen. Nach Angaben des Innenministeriums war er Sympathisant der Terrormiliz IS und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft gewesen. Das Mann war 20 Jahre alt. Nach Informationen des Magazins "Falter" handelt wurde er in Wien geboren und ist dort aufgewachsen. Er hat demnach albanische Wurzeln und seine Eltern stammen aus Nordmazedonien. Wie Chefredakteur Florian Klenk erklärt, war er auf dem Radar des Verfassungsschutzes, weil er einer von rund 90 österreichischen Islamisten gewesen sei, die nach Syrien ausreisen wollten. Im Juli sei er daran gehindert worden. Einen Terroranschlag in Wien habe ihm die Polizei nicht zugetraut.

Berichte über türkische "Helden"

Derzeit finden Ermittlungen in seinem Umfeld statt. Es seien mehrere Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Man gehe davon aus, dass es noch weitere Täter gegeben habe. Etwa 1.000 Beamte seien in Wien im Einsatz. Die Bevölkerung habe der Polizei inzwischen Tausende von Videoaufnahmen für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Nehammer rief die Bewohner der österreichischen Hauptstadt auf, zu Hause zu bleiben. Die Schulpflicht sei für heute aufgehoben.



Türkische Medien berichten derweil über zwei junge Männer, die während der Terrortat Opfern geholfen hätten. Recep Tayyip Gültekin und Mikail Özen hätten einem verletzten Polizisten vor einem Angreifer gerettet und eine verletzte Frau in ein Restaurant getragen. Zudem hätten die beiden, die türkischstämmige Kampfsportler sein sollen, andere Passanten gewarnt, sich in Deckung zu begeben. Die Zeitung "Yeni Safak" sprich von Helden.

Bestürzte Reaktionen

Am Morgen trat das österreichische Kabinett zu einer Sonder-Kabinettsitzung per Videokonferenz zusammen. Dabei wurde unter anderem eine drei Tage Staatstrauer beschlossen. Auf bundeseigenen Gebäuden wurde zudem Trauerbeflaggung veranlasst. Im Anschluss wird sich Bundeskanzler Kurz mit einer Rede an die Bevölkerung wenden.



Kurz nannte die Angriffe einen "widerwärtigen Terroranschlag". Er schrieb auf Twitter, man werde sich niemals durch Terrorismus einschüchtern lassen. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich erschüttert über die Angriffe. Ihr Sprecher teilte via Twitter mit, Deutschland stehe in Anteilnahme und Solidarität an der Seite Österreichs. Der islamistische Terror sei ein gemeinsamer Feind, und der Kampf gegen die Mörder und ihre Anstifter sei ein gemeinsamer Kampf. Der französische Präsident Macron schrieb, nach Frankreich sei es nun ein befreundetes Land, das angegriffen worden sei. Macron bezog sich damit auf die drei Terroranschläge, die es in den vergangenen Wochen in seinem Land gegeben hatte. Der italienische Regierungschef Conte erklärte, im gemeinsamen europäischen Haus dürfe kein Platz für Hass und Gewalt sein. Italien stehe dem österreichischen Volk bei.

AfD fordert Abschottung Deutschlands

Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigte sich entsetzt. Europa stehe in voller Solidarität an der Seite Österreichs, sagte sie. EU-Ratspräsident Michel betonte, die Attacke sei gegen das Leben und die menschlichen Werte gerichtet gewesen. US-Präsident Trump sicherte Österreich die Unterstützung der USA im Kampf gegen Terrorismus zu. Auch Russlands Präsident Putin verurteilte den Anschlag scharf. Die Türkei brachte ihre "Solidarität" mit den Menschen in Österreich zum Ausdruck gebracht. Man sei traurig über die Toten und Verletzten und verurteile den Terroranschlag auf das Schärfste, teilte das Außenministerium mit.



Der AfD-Vorsitzende Chrupalla forderte nach dem Anschlag von Wien eine Abschottung Europas gegen Migranten. Einwanderungsrouten zu Land und zu Wasser müssten geschlossen werden, sagte er in Berlin. Zudem müssten die deutschen Behörden nun konsequent abschieben: Alle Gefährder und Ausreisepflichtige hätten das Land unverzüglich zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.