Die österreichische Hauptstadt Wien ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Nach Polizeiangaben gab es Schusswechsel an sechs Orten der Innenstadt. Mindestens ein Passant wurde getötet, zudem wurden 15 Personen verletzt, einige von ihnen schwer - darunter ein Polizist.

Der österreichische Innenminister Nehammer sagte im Fernsehen, die Attacke sei noch im Gange. Es handele sich um mehrere Angreifer. Es läuft ein Großeinsatz der Polizei. Diese erschoss einen mutmaßlichen Täter.



Ein Tatort liegt den Angaben zufolge in unmittelbarer Nähe einer Synagoge in der Innenstadt. Von dort waren zuerst Schüsse gemeldet worden. Ob die Synagoge ein Ziel des Angriffs war, ist aber noch unklar. Sie war zum Zeitpunkt der Attacke bereits geschlossen. Die Bürger in Wien wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.