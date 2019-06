Das österreichische Bundesland Tirol sperrt Landstraßen für den Reisende.

Ab heute tritt ein zeitweises Fahrverbot für den Transitverkehr in Kraft. Mehrere Autobahnabfahrten werden gesperrt. Gelten soll dies an allen Wochenenden von samstags 7 Uhr bis sonntags 19 Uhr. Die Regelung soll Mitte September wieder enden. Ziel ist es, die betroffenen Dörfer auf der Strecke zwischen Deutschland und Italien zu entlasten. Viele Urlauber nutzen die Landtraßen häufig zur Umfahrung von Staus oder zur Vermeidung von Mautgebühren.



Darüber hinaus seien Vorkehrungen getroffen worden, dass Navigationsgeräte die Umfahrungen nicht mehr anzeigen, berichtet die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Tiroler Verkehrspolizei. Die bayerische Landesregierung reagierte mit Unverständnis auf die Ankündigung. Das Tiroler Verhalten sei unsäglich und reine Schikane, sagte Verkehrsminister Reichhart. Außerdem sei es rechtswidrig. Er erwarte, dass die EU-Kommission dieses Vorgehen rasch unterbinde und für freien Reiseverkehr in Europa sorge, betonte der CSU-Politiker.