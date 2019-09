Tirol will seine Fahrverbote auf Bundes- und Landstraßen auch in der Wintersaison aufrecht erhalten.

Ein Sprecher der österreichischen Landesbehörde sagte in Innsbruck, die Kombination von Güterverkehr, Skitourismus und Schnee könne sonst zu einem Verkehrskollaps führen. Dem greife man mit der Maßnahme vor.



Seit Ende Juni gelten in einigen Teilen Tirols an Wochenenden und in der Ferienzeit Fahrverbote. Damit soll verhindert werden, dass Reisende überfüllte Autobahnen verlassen und Ausweichrouten nutzen. Seit Beginn der Verbote seien in Tirol mehr als 20.000 Fahrer wieder auf die Autobahnen zurückgeschickt worden.